"الزعاق": هذه الأيام هي الوقت الأبكر لصلاة العصر بكل البلدان العربية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: خلال هذه الأيام سيكون الوقت الأبكر لصلاة العصر في كل البلدان العربية، وهي الصلاة الوسطى، وسُميت بالعصر لمعاصرتها لصلاة المغرب.
وأوضح الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي تستخدم مواقع النجوم والشمس لتحديد القبلة؛ فالشمس في تحديد القبلة، وظلها في تحديد مواقيت الصلاة؛ حيث إن الظل المباشر لصلاتي الظهر والعصر، والظل غير المباشر؛ يكون لصلاة العشاء والفجر؛ فيما يكون الشفق مع مغيب الشمس لصلاة المغرب.
ولفت الزعاق إلى أن وقت صلاة الظهر يحين إذا زالت الشمس، ويحين وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله.