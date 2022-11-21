"الزعاق": هذه الأيام هي الوقت الأبكر لصلاة العصر بكل البلدان العربية

وأوضح الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي تستخدم مواقع النجوم والشمس لتحديد القبلة؛ فالشمس في تحديد القبلة، وظلها في تحديد مواقيت الصلاة؛ حيث إن الظل المباشر لصلاتي الظهر والعصر، والظل غير المباشر؛ يكون لصلاة العشاء والفجر؛ فيما يكون الشفق مع مغيب الشمس لصلاة المغرب.