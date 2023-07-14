مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يحقق حلم الأمومة لزوجة ثلاثينية بعد عقم استمر 14 عاماً

وقالت الدكتورة نوف الأسمري استشارية النساء والولادة وعلاج العقم، أن الأم وزوجها راجعا المستشفى بعد "8" محاولات أطفال أنابيب، وتم إخضاعهما لكافة التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة خاصة الفحوصات المناعية، حيث أظهرت النتائج أن الزوجة تعاني من طفرة مثفر MTHFR، وهي خلل جيني شائع ويتسبب في فقدان الحمل المتكرر، كما أن الزوج عانى من انعدام الحيوانات المنوية، وعلى ضوء المعطيات التي وفرتها نتائج الفحوصات، تم تحويل الزوج إلى قسم المسالك البولية حيث تلقى علاجاً دوائياً، وفي الأثناء قام الفريق الطبي بالتمحيص في البروتوكولات لاستخدام أنسبها مع الحالة، وفي النهاية وصل إلى خطة علاجية تم فيها تجهيز الزوجين لعملية أطفال أنابيب، وبالتزامن مع سحب البويضات من الزوجة تم التنسيق مع قسم المسالك البولية لاجراء مسح مجهري للخصية وسحب وتحضير الحيوانات المنوية من الزوج ، وجرت عملية التلقيح والتخصيب وإعادة زرع الأجنة في رحم الزوجة، مع استخدام أدوية مثبطات المناعة ومسيلات الدم، وبعد نحو أسبوعين أخضعت لفحص حمل كان نتيجته إيجابية ولله الحمد.