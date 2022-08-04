"هيئة الطرق" تستعد لبدء تطبيق رسوم على الطرق الرئيسية خلال عام

وكذلك تعمل على استدامة البنية التحتية للمملكة وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولًا لاستمرارية ريادة المملكة عالميًّا في ترابط شبكة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالميًّا في مؤشر جودة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنة ورفيعة.