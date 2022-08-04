"هيئة الطرق" تستعد لبدء تطبيق رسوم على الطرق الرئيسية خلال عام

كشفت مصادر لقناة العربية أن الهيئة العامة للطرق ستبدأ تطبيق قرار رسوم على الطرق وذلك خلال عام من الآن.
وتفصيلًا: يشمل قرار فرض الرسوم على الطرق طرقًا رئيسية لديها طرق رديفة غير مدفوعة؛ حيث تبحث هيئة الطرق في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها وتحصيل رسومها.
وتعمل الهيئة على وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.
وكذلك تعمل على استدامة البنية التحتية للمملكة وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولًا لاستمرارية ريادة المملكة عالميًّا في ترابط شبكة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالميًّا في مؤشر جودة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنة ورفيعة.
وتسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وكانت الهيئة العامة للطرق قد دشنت حسابها الرسمي بتويتر