"السديس" يشيد بجهود المملكة في رعاية مؤتمر التواصل والتكامل بين قيادات الشؤون الدينية

أشاد معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بجهود المملكة في رعاية مؤتمر التواصل والتكامل بين قيادات الشؤون الدينية الذي سيُقام خلال الفترة من 13 - 14 أغسطس الجاري في مكة المكرّمة.
وأكّد معاليه الأثر الكبير والفعّال للمؤتمر في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين شعوب العالم أجمع وبيان مبادئ الوسطية والاعتدال ونشر رسالة الدين الإسلامي الحنيف.
وبيّن دور المملكة الرائد في تأسيس مفهوم الحوار وفضائله وأهدافه التي تسهم -بعون الله- في تعزيز جوانب الأمن الفكري وإبراز محاسن الدين الإسلامي وسماحته وفتح آفاق التحاور وإيصال الرسالة السامية لديننا الحنيف للعالم أجمع، مشيداً أيضاً بالجهود والدور المميز الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في التواصل مع مثيلاتها في العالم من أجل وحدة الصف وتوحيد الكلمة وتجسيد معاني التضامن الإسلامي.