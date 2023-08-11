"السديس" يشيد بجهود المملكة في رعاية مؤتمر التواصل والتكامل بين قيادات الشؤون الدينية

وبيّن دور المملكة الرائد في تأسيس مفهوم الحوار وفضائله وأهدافه التي تسهم -بعون الله- في تعزيز جوانب الأمن الفكري وإبراز محاسن الدين الإسلامي وسماحته وفتح آفاق التحاور وإيصال الرسالة السامية لديننا الحنيف للعالم أجمع‎، مشيداً أيضاً بالجهود والدور المميز الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في التواصل مع مثيلاتها في العالم من أجل وحدة الصف وتوحيد الكلمة وتجسيد معاني التضامن الإسلامي.