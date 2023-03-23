فخ رواتب مُغرية.. "إعلانات وظائف مزيفة" تنتحل أسماء شركات سعودية ومصرية

كشفت عمليات احتيال واسعة باستخدام ٢٤٠٠ صفحة، وظائف مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت المتحدثين باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ووفقًا لبيانات "إي بي- جروب" الشركة العاملة في الأمن السيبراني ومقرها سنغافورة؛ فإن الصفحات المزيفة تنتحل صفة شركات شهيرة في السعودية ومصر والجزائر ودول أخرى خليجية؛ مشيرة إلى أن هذه الصفحات تم إنشاؤها على شبكات التواصل الاجتماعي منذ يناير ٢٠٢٢.
وكان الهدف من هذه العملية هو سرقة بيانات الأشخاص الذين يتفاعلون مع الصفحات الوظيفية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قام المحتالون بوضع روابط في الصفحات الوظيفية المزيفة تؤدي إلى صفحات احتيالية، ويُطلب من المستخدمين إدخال بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور.
وتكشف البيانات أن ذروة سرقة المعلومات الشخصية عبر صفحات الوظائف المزيفة كانت في شهر أغسطس ٢٠٢٢؛ مشيرة إلى أنه لا يزال يتم إنشاء العديد من الصفحات المزيفة بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الجنسين بوظائف ورواتب مغرية.