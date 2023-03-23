فخ رواتب مُغرية.. "إعلانات وظائف مزيفة" تنتحل أسماء شركات سعودية ومصرية

وكان الهدف من هذه العملية هو سرقة بيانات الأشخاص الذين يتفاعلون مع الصفحات الوظيفية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قام المحتالون بوضع روابط في الصفحات الوظيفية المزيفة تؤدي إلى صفحات احتيالية، ويُطلب من المستخدمين إدخال بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور.