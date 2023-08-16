السفير "السعدي" يُثمِّن دعم السعودية السياسي ‏والاقتصادي والإنمائي المتواصل لليمن

ثمَّن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، الدعم السياسي والاقتصادي والإنمائي المتواصل الذي تقدمه السعودية تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح السعدي في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن اليوم أن هذا الدعم يأتي ترجمة لعمق ومتانة وخصوصية العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفق ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأشار إلى أن آخر هذا الدعم يتمثل في إعلان السعودية تقديم دعم اقتصادي سخي لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار؛ لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية؛ للمساعدة في معالجة العجز في الموازنة العامة، وإسناد جهود الحكومة في تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في استقرار الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي واستقرار العملة الوطنية.