السفير "السعدي" يُثمِّن دعم السعودية السياسي ‏والاقتصادي والإنمائي المتواصل لليمن

وأشار إلى أن آخر هذا الدعم يتمثل في إعلان السعودية تقديم دعم ‏اقتصادي سخي لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار؛ لدعم مجلس القيادة ‏الرئاسي والحكومة اليمنية؛ للمساعدة في معالجة العجز في ‏الموازنة العامة، وإسناد جهود الحكومة في تنفيذ جملة من ‏الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتمكينها من القيام ‏بمسؤولياتها في استقرار الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي ‏واستقرار العملة الوطنية.