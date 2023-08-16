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السفير "السعدي" يُثمِّن دعم السعودية السياسي ‏والاقتصادي والإنمائي المتواصل لليمن

قال: هذا الدعم ترجمة لعمق ومتانة ‏العلاقات الاستثنائية بين البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن
مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبد‏الله السعدي
مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبد‏الله السعدي

ثمَّن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبد‏الله السعدي، الدعم السياسي والاقتصادي والإنمائي المتواصل ‏الذي تقدمه السعودية تنفيذًا لتوجيهات خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ‏آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.‏

وأوضح السعدي في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن اليوم أن هذا الدعم يأتي ترجمة لعمق ومتانة وخصوصية ‏العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفق ‏ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).‏

وأشار إلى أن آخر هذا الدعم يتمثل في إعلان السعودية تقديم دعم ‏اقتصادي سخي لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار؛ لدعم مجلس القيادة ‏الرئاسي والحكومة اليمنية؛ للمساعدة في معالجة العجز في ‏الموازنة العامة، وإسناد جهود الحكومة في تنفيذ جملة من ‏الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتمكينها من القيام ‏بمسؤولياتها في استقرار الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي ‏واستقرار العملة الوطنية.

اليمن
السعودية
مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة
عبد الله السعدي

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