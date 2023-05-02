محليات

حرس الحدود بنجران يقبض على مخالف لمحاولته تهريب الحشيش

تم استكمال الإجراءات النظامية وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بنجران يقبض على مخالف لمحاولته تهريب الحشيش
واس
واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لمحاولته تهريب مادة الحشيش المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات؛ يمكن الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بالأرقام (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
نجران

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org