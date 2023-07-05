إعادة فتح الطريق الدائري الثاني عند تقاطعه مع طريق العباسية بالرياض

أعادت أمانة منطقة الرياض، فتح الطريق الدائري الثاني عند تقاطعه مع طريق العباسية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة.
وكشفت عن انتهاء أعمال الصيانة بالطريق، واستبدال فواصل التمدُّد بكلا الاتجاهين للجسر المكوّن من 4 مسارات لكل اتجاه؛ وذلك بهدف تحسين الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.
وكانت قد أغلقت الأمانة الموقع جزئيّاً في المسارَيْن الثالث والرابع لمدة 15 يوماً، وقامت بتحويل حركة السير إلى الأول والثاني، ثم إغلاق المسارَيْن الأول والثاني لمدة مماثلة أيضاً، وتحويل حركة السير إلى المسارَيْن الثالث والرابع.
يُذكر أن أعمال الصيانة جاءت وفق إستراتيجية ونظام محدّد لإدارة وصيانة الطرق بناءً على مدّد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها مع مراعاة أنظمة السلامة المرورية، وتحقيق أعلى معايير الجودة.