إعادة فتح الطريق الدائري الثاني عند تقاطعه مع طريق العباسية بالرياض

وكانت قد أغلقت الأمانة الموقع جزئيّاً في المسارَيْن الثالث والرابع لمدة 15 يوماً، وقامت بتحويل حركة السير إلى الأول والثاني، ثم إغلاق المسارَيْن الأول والثاني لمدة مماثلة أيضاً، وتحويل حركة السير إلى المسارَيْن الثالث والرابع.