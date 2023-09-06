"الصناعة" تطلق مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية ضمن "تحفيز الصناعة المحلية"

وأشار "الجراح" إلى أن المسار يشمل توفير العديد من الحلول الرقمية في نظم الاتصالات، والتحكم بخطوط الإنتاج ومناولة المواد (مثل الرافعات وأنظمة إدارة المخازن) بالإضافة إلى البرمجيات ومستشعرات إنترنت الأشياء (IOT)، وغيرها من المنتجات التي تسهم في تعزيز الرقمنة الأساسية للمنشآت الصناعية.