مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12.530.66 نقطة

وكانت أسهم شركات: الغاز ، وشمس، والإنماء طوكيو م، وباتك، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا . أما أسهم شركات: مجموعة الحكير، والخليجية العامة، واتحاد اتصالات، عذيب للاتصالات، والبلاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.09% و2.77%.