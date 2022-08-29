مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12.530.66 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 4.55 نقطة ليقفل عند مستوى 12.530.66 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة اكثر من 161 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 383 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الغاز ، وشمس، والإنماء طوكيو م، وباتك، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا . أما أسهم شركات: مجموعة الحكير، والخليجية العامة، واتحاد اتصالات، عذيب للاتصالات، والبلاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.09% و2.77%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، ومعادن، والراجحي ، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية. وكانت أسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، ومعادن، وإس تي سي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 252.74 نقطة ليقفل عند مستوى 21.510.28 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 44.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 935 آلاف سهم تقاسمتها 3,105 صفقة.