وزير البيئة يطَّلع على تقرير جمعية "خيرات" خلال النصف الأول من 2022م

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وقعت اتفاقية مع جمعية خيرات لحفظ النعمة، تتواجد بموجبها الجمعية في أسواق النفع العام بالرياض كمرحلة أولى؛ لجمع فائض الخضار والفواكه والعمل على تقديمه بطريقة صالحة للأكل للأسر المحتاجة، وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في حفظ النعمة والحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على النعمة، من خلال 30 جمعية لحفظ النعمة في مختلف مناطق المملكة.