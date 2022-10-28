دورة الألعاب السعودية 2022.. نسرين علي ونواف المزيدي يحصدان ذهبيتي رفع الأثقال

وسيشهد يوم غد السبت العديد من المنافسات في مختلف الألعاب، حيث ستختتم منافسات البادل التي تقام في مركز "بادل إن"، ومباريات الدور نصف النهائي لكرة الهدف بي الباحة والرس، وعسير والرياض، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في صالة اللجنة البارالمبية السعودية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ومنافسات رفع الأثقال للرجال لأوزان 71 كجم، و89 كجم، و102 كجم، في نادي الرياض، منافسات الجولف في نادي الرياض للجولف.