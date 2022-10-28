دورة الألعاب السعودية 2022.. نسرين علي ونواف المزيدي يحصدان ذهبيتي رفع الأثقال

أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني لدورة الألعاب السعودية 2022، حيث استكملت منافسات كرة السلة للسيدات في صالة نادي الهلال، بمباراتين ضمن المجموعة الثانية، حققت خلالها لاعبات نادي الاتحاد فوزاً مهماً في بداية مشاركتهن في الدورة على حساب نادي أبها بنتيجة 37 - 24، فيما حسمت لاعبات نادي الوحدة مواجهتهن أمام الهلال بتحقيق فوز عريض بنتيجة 51 -20.
واختتمت اليوم منافسات رفع الأثقال في صالة نادي الرياض لأوزان 59 كجم للسيدات، و73 كجم للرجال، وتمكنت لاعبة نادي حراء، نسرين علي، من حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول بمجموع 147 كجم، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية لاعبة نادي القادسية، العنود الشهري، وحلّت لاعبة نادي النور فاطمة الخواهر في المركز الثالث بمجموع 122 كجم، وتوّج الفائزات، نوال المتوكل، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، ومحمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وفوزية حوباني عضو مجلس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال ورئيس لجنة المرأة.
وفي منافسات الرجال، تمكّن نواف المزيدي لاعب نادي الطرف من حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول لوزن 73 كجم بمجموع 306 كجم، وجاء لاعب نادي الخويلدية، محمود آل حميد في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع 303 كجم، فيما حلّ لاعب نادي حراء، عبد الرحمن البلادي، في المركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ونوال المتوكل عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، ومحمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال، عضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
واختتمت منافسات التصفيات للبادل والتي أسفرت عن تحديد المتأهلين للدور نصف النهائي، وفي منافسات زوجي السيدات، سيلتقي فريق غادة المرمش ومني الخميس، مع فريق أريج فارح وسارة سلهب، كما سيلتقي أليكسيا ناشبيفا وسماهر كردي مع فريق نجوى سلهب ونورة السليمان لتحديد المتأهلين للمباراة النهائية.
في منافسات كرة اليد، احتسبت نتيجة مباراة مضر وحراء ضمن المجموعة الثالثة، بفوز نادي مضر بالانسحاب بعد تأخر لاعبي حراء للحضور إلى ملعب المباراة في موعدها المقرر، وفي المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي الخليج والهدى ضمن المجموعة الثانية، خطف فريق الخليج فوزاً صعباً وبفارق هدف واحد فقط بنتيجة 25-24، وفي المباراة الأخيرة لليوم ضمن المجموعة الثالثة، تعادل فريقا الروضة والزلفي بنتيجة 25-25.
كما اختتمت مباريات دور المجموعات لمنافسات كرة الهدف لذوي الإعاقة، بمباراتين جمعت الأولى بين القصيم وحائل، والتي حسمها لاعبو القصيم بنتيجة 12-2، وفاز فريق عسير بمواجهته أمام الرس بنتيجة 9-4. وبهذه النتيجة تتأهل فرق الباحة والرياض وعسير والرس إلى الدور نصف النهائي.
وسيشهد يوم غد السبت العديد من المنافسات في مختلف الألعاب، حيث ستختتم منافسات البادل التي تقام في مركز "بادل إن"، ومباريات الدور نصف النهائي لكرة الهدف بي الباحة والرس، وعسير والرياض، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في صالة اللجنة البارالمبية السعودية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ومنافسات رفع الأثقال للرجال لأوزان 71 كجم، و89 كجم، و102 كجم، في نادي الرياض، منافسات الجولف في نادي الرياض للجولف.
كما ستنطلق غداً منافسات الدراجات، ومنافسات السباحة في صالة الألعاب المائية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، والبولنج في مركز البولنج، والبلياردو في مركز بلاك دايموند، ومنافسات كرة السلة 3X3 في منطقة الجمهور، ومنافسات الكرة الطائرة في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. كما ستستكمل غداً أيضاً مباريات دور المجموعات في كرة السلة للسيدات وكرة قدم الصالات للرجال وكرة اليد.