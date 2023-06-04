كان 3 ملايين.. الصحة: عدد المؤمّن عليهم ارتفع لـ 11 مليوناً

وأوضحت وزارة الصحة أن هذا اللقاء يعد الثامن عشر من سلسلة اجتماعات معاليه مع المستثمرين في تقديم الخدمات الصحية، والذي نتج عنها 117 مبادرة تمّت متابعة تنفيذها بشكل مشترك، مضيفة أن اللقاء يهدف إلى استكمال ما عزمت عليه الوزارة من إشراك القطاع الصحي الخاص في منهجية وإستراتيجية الوزارة المستقبلية، حيث تم استعراض دراسة لأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي الخاص والمقترحات والتوصيات الخاصة بها.