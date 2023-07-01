حاج فلسطيني: شملتني مكرمتان مَلَكيتان ومدين للمملكة ما حييت

وتابع: "هذه البلاد هي بلاد الخير تُقَدم الخدمات لكل المسلمين دون تمييز، وسأظل مدينًا لهذه البلاد ما حييت، ومهما قلت من الشكر سأظل عاجزًا عن التعبير عما في نفسي، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على ما يقدم للمسلمين، وجزى الله ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء، ووفقه لكل خير، وشكرًا لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه الحفاوة والعناية غير المستغربة من هذا البلد الكريم".