حاج فلسطيني: شملتني مكرمتان مَلَكيتان ومدين للمملكة ما حييت

حصلت على مكرّمتين ملكيتين، هذا ما أكده الحاج الفلسطيني محمد شريف زيدان، من طولكرم؛ معبرًا عن امتنانه لدور المملكة الرائد في خدمة المسلمين.
وقال الحاج الفلسطيني: "شملتني مكرُمة ملكية بعلاجي من إصابة لَحِقَت بي في عام 2000م؛ حيث عولجت في مستشفى القوات المسلحة في الرياض مع مجموعة من الجرحى الفلسطينيين في ذلك الوقت؛ فتم علاجي على أعلى مستوى حتى تماثلتُ للشفاء".
وأضاف: "في هذا العام شملتني مكرُمة ملكية أخرى لأداء الحج ضمن ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية".
وتابع: "هذه البلاد هي بلاد الخير تُقَدم الخدمات لكل المسلمين دون تمييز، وسأظل مدينًا لهذه البلاد ما حييت، ومهما قلت من الشكر سأظل عاجزًا عن التعبير عما في نفسي، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على ما يقدم للمسلمين، وجزى الله ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء، ووفقه لكل خير، وشكرًا لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه الحفاوة والعناية غير المستغربة من هذا البلد الكريم".