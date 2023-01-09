"أمانة العاصمة المقدسة" تنفذ مبادرة لطمس الكتابات الجدارية المشوّهة للمظهر العام

نفّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتحسين المشهد البصري، بالتنسيق مع بلدية الشوقية الفرعية، مبادرة لطمس الكتابات الجدارية المشوهة للمنظر العام ومعالجتها، بالتعاون مع إدارة التطوع وجمعية مراكز الأحياء.
يأتي ذلك ضمن جهود المانة، ممثلة في وكالة البلديات المتواصلة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، في مختلف أحياء وشوارع مكة المكرمة.
وأهابت الإدارة العامة لتحسين المشهد البصري؛ بالمواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على واجهات المرافق والمباني بكافة وتعزيز القيم للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها لتكون مكة أجمل.