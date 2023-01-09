"أمانة العاصمة المقدسة" تنفذ مبادرة لطمس الكتابات الجدارية المشوّهة للمظهر العام

نفّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتحسين المشهد البصري، بالتنسيق مع بلدية الشوقية الفرعية، مبادرة لطمس الكتابات الجدارية المشوهة للمنظر العام ومعالجتها، بالتعاون مع إدارة التطوع وجمعية مراكز الأحياء.