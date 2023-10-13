بالفيديو.. "الشمري" البدوي الذي أبهر الألمان وأصبح مديرًا لأكبر شركة قطارات بأوروبا

ولفت "الشمري" إلى أنه قام بأكثر من 21 مشروعًا إلى الآن مع الشركة التي يعمل معها، وكانت جميعها ناجحة، ولا يوجد بها أخطاء، وبتكلفة ممتازة.. ولم يُخفِ اشتياقه إلى أسرته وبلده السعودية التي يزورها مرتَيْن سنويًّا. مشيدًا بحجم التطور الكبير في كل المجالات التي تشهدها السعودية برؤيتها 2030م.