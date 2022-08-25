"تعليم الرياض" تعلن مواعيد الدوام الصيفي والشتوي ورمضان

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، مواعيد تطبيق الدوام الصيفي والشتوي وبداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك المقبل، للعام الدراسي الجديد 1444هـ.
وأوضحت الإدارة في تعميم لجميع الادارات ومكاتب التعليم ومدارس الادارة، أن تطبيق الدوام الصيفي سيكون مع بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد المقبل 1444/2/1هـ الموافق 2022/08/28.
وسيكون الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا، فيما تكون بداية الحصة الأولى في الساعة 6:30 صباحًا.
فيما ستكون بداية تطبيق الدوام الشتوى بتاريخ 1444/04/05هـ، الموافق 2022/10/30؛ حيث بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا، فيما تكون بداية الحصة الأولى في الساعة 07:00 صباحًا.
في حين أن بداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك ستكون عند الساعة 09:00 صباحًا.
ويعود تطبيق الدوام الصيفي، الأربعاء 1444/10/06هـ، الموافق 2023/04/26، ويستمر إلى الخميس 1444/12/04هـ، الموافق 2023/06/22.