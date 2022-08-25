"تعليم الرياض" تعلن مواعيد الدوام الصيفي والشتوي ورمضان

وأوضحت الإدارة في تعميم لجميع الادارات ومكاتب التعليم ومدارس الادارة، أن تطبيق الدوام الصيفي سيكون مع بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد المقبل 1444/2/1هـ الموافق 2022/08/28.