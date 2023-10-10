5.6 ملايين زائر ومصل.. صورة رقمية لـ"أبرز خدمات الحرم النبوي في 7 أيام"

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي خلال الفترة من ١٤٤٥/٣/١٧هـ إلى ١٤٤٥/٣/٢٤هـ.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، أن إجمالى عدد المصلين والزائرين خلال تلك الفترة بلغ (٥,٦٨٠,٠٩٣) مصليًا وزائرًا، وعدد المستفيدين من السلام على الرسول -صل الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بلغ ( ٤٥٢,٧٠٣).
وبينت، عبر حسابها على "إكس"، أن عدد المستفيدين من الصلاة في الروضة (رجال) بلغ (127.198) مستفيدًا، و( 319. 119) مستفيدًا من الصلاة في الروضة (النساء).
وتابعت: "(١٦,٣٣٤) مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، و(٩,٢٢٤) مستفيدًا من الإرشاد المكاني"، و( ٤,٨٨٨) مستفيدًا من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(٥,٤٢٣) مستفيدًا من التواصل باللغات، و(٩,٩٦٤) مستفيدًا من المكتبات.
ووفق إنفوجراف الرئاسة المعلوماتي، استفاد (٢,٣٣٦) مستفيدًا من المعارض والمتاحف، (٢٤٢,٥٦٠) عبوة ماء زمزم تم توزيعها، كما وزعت (80.571) وجبة إفطار صائم، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل (72.300) مستفيد، و(48.841) مستفيدًا من التوزيع الإهداءات.