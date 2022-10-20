مكة المكرمة الأعلى حرارة بالمملكة بـ39 مئوية.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 39 درجة مئوية، تليها الأحساء وحفر الباطن ورفحاء 38 مئوية، ثم المدينة المنورة والدمام وجازان 37 درجة مئوية، وكل من الرياض والقنفذة والعلا والخرج 36 مئوية؛ فيما سجلت جدة وبريدة وسكاكا وينبع 35 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ11 مئوية، تليها الباحة 13 درجة، ثم نجران والطائف وبيشة 15 درجة، وحائل 17 مئوية؛ فيما سجلت بريدة وشرورة وطريف ووادي الدواسر والقريات 18 مئوية.
وسجلت الدمام وجدة وجازان والقنفذة وينبع أعلى نسبة رطوبة بين 90% و85%.