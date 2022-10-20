مكة المكرمة الأعلى حرارة بالمملكة بـ39 مئوية.. وأبها الأدنى

وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 39 درجة مئوية، تليها الأحساء وحفر الباطن ورفحاء 38 مئوية، ثم المدينة المنورة والدمام وجازان 37 درجة مئوية، وكل من الرياض والقنفذة والعلا والخرج 36 مئوية؛ فيما سجلت جدة وبريدة وسكاكا وينبع 35 درجة.