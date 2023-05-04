استمرار طلبات التقديم على برنامج خادم الحرمين للابتعاث "طوال العام"

ودعت وزارة التعليم الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى زيارة موقع البرنامج؛ للتعرُّف على الشروط العامة والخاصة للابتعاث، وقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمجالات بحسب المسارات، ومن ثم التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في دول الابتعاث للحصول على قبول جامعي في المجال والتخصص الذي يحدده الطالب، والتأكد من توفير المستندات النظامية المطلوبة، ورفع طلب القبول من خلال نظام سفير، فيما سيتم إصدار نتائج القبول خلال فترات مختلفة حسب بداية الدراسة للطلبة.