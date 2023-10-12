"شؤون الأسرة": 51.8% نسبة المعلمات بوزارة التعليم

ولفت شؤون الأسرة إلى أنه من نتائج تمكين المرأة في قطاع التعليم زيادة مشاركتها في المنظومة التعليمية، وتقلدها وظيفية قيادية عليا، ومبادراتها في تحسين الممارسات التربوية، ومساهماتها في تنمية مهارات المجتمع".