"شؤون الأسرة": 51.8% نسبة المعلمات بوزارة التعليم

سلّط مجلس شؤون الأسرة الضوء على مشاركة المرأة في القطاعات التعليمية ودورها في تأسيس الأجيال وتطوير المجتمع.
وتحت عنوان "الأسرة في أرقام"، أوضح المجلس في إنفوجرافيك نشره اليوم أن نسبة المعلمات في وزارة التعليم تبلغ 51.8%، فيما تبلغ نسبة النساء في التعليم العالي "بكالوريوس وماجستير ودكتوراه" 49.99%، وفق تقرير الإحصاء لعام 2022.
ولفت شؤون الأسرة إلى أنه من نتائج تمكين المرأة في قطاع التعليم زيادة مشاركتها في المنظومة التعليمية، وتقلدها وظيفية قيادية عليا، ومبادراتها في تحسين الممارسات التربوية، ومساهماتها في تنمية مهارات المجتمع".