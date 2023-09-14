"الإذاعة والتلفزيون" و"نيوم" توقّعان اتفاقية تدريب إعلامي تمتد 6 أسابيع

وحددت الاتفاقية معايير التقديم على البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و35 عاماً، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع - الإعلام - الصحافة - الاتصال الجماهيري - الإنتاج الإعلامي - اللغة الإنجليزية، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن عامين في العمل الإعلامي كمنتج أو مقدم.‫