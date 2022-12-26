"إتقان العقارية" تباشر مزاد "ربوع مكة " لبيع 9 منتجات عقارية في مواقع حيوية قرب "الحرم"

تباشر شركة إتقان العقارية البيع بالمزاد العلني الإلكتروني لمشروع "ربوع مكة المكرمة"، والذي يشمل 9 عقارات مميزة في أحياء مكة المكرمة، ومقصد ملايين المسلمين في العالم.
يشرف على المزاد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ.
وتمثل العقارات المعروضة خيارات استثمارية آمنة وجاهزة لجني العوائد المادية، وتتنوع ما بين "مبان، وأراض سكنية، وشقق"، وتتفاوت مساحاتها، لكن تتميز جميعها بمواقعها الحيوية في قلب الأحياء الواقعة فيها الفنادق التي يقطنها المعتمرون والحجاج بقرب الحرم المكي والطرق المؤدية له؛ مما يجعلها فرصة استثمارية مميزة.
وأشارت "إتقان العقارية"، في بيان لها، إلى أن بداية المزاد الإلكتروني عبر منصة مباشر للمزادات ستقام -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد الأول من شهر جمادى الآخرة لعام 1444هــ الموافق 25 ديسمبر لعام 2022م، ويختتم المزاد بين الساعة الخامسة والساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة من يوم الأربعاء المقبل الرابع من الشهر ذاته الموافق 28 ديسمبر.
وأوضحت الشركة أن العقارات المعروضة في "ربوع مكة" هي: شقة حي الخالدية رقم 2 والواقعة بحي الشوقية أحد أهم أحياء مكة المكرمة، والعقار الثاني هي فيلا العزيزية الواقعة بأشهر أحياء مكة المكرمة التي يقصدها المعتمرون والحجاج للسكن وتبعد عن الحرم 15 دقيقة، بينما العقار الثالث مبنى التنعيم بجوار ميقات المعتمرين، فيما العقار الرابع أرض العتيبية الواقعة بأقدم أحياء العاصمة المقدسة على شارع الحج وبجوار مناطق صناعية وحيوية.
وبينت "إتقان" أن العقار الخامس هو عمارة الششة بحي الروضة والذي يعتبر من الأحياء السكنية المهمة القريبة يبعد عن الحرم 7 دقائق بالسيارة، ويقع على أهم الطرق المؤدية لمنطقة المشاعر المقدسة، بينما العقارات السادس والسابع والثامن والتاسع هي أراضي مخطط ولي العهد، وجميعها تقع بقرب الخدمات التعليمية والحيوية، وعلى طريق إبراهيم الخليل المؤدي للحرم المكي مباشرة، وتتفاوت مساحاتها ويقدر مجموعها الإجمالي بــ 3.143.65 متراً مربعاً.
ودعت "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "ربوع مكة" إلى اقتناص الفرصة في هذا المزاد النوعي، لافتة بأنه يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، "0550052000"، أو الجوال "0550053000".