"إتقان العقارية" تباشر مزاد "ربوع مكة " لبيع 9 منتجات عقارية في مواقع حيوية قرب "الحرم"

وأشارت "إتقان العقارية"، في بيان لها، إلى أن بداية المزاد الإلكتروني عبر منصة مباشر للمزادات ستقام -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد الأول من شهر جمادى الآخرة لعام 1444هــ الموافق 25 ديسمبر لعام 2022م، ويختتم المزاد بين الساعة الخامسة والساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة من يوم الأربعاء المقبل الرابع من الشهر ذاته الموافق 28 ديسمبر.