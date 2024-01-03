"الزكاة" عقدت 24 لقاءً مفتوحًا مع مكلفيها وعملائها خلال الربع الرابع من 2023م

وأوضحت الهيئة أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم، وتحقيق الأثر الإيجابي من خلال التعرف على كل ما من شأنه تيسير الإجراءات ورفع كفاءتها، وأشارت إلى أن أهميتها تكمن في تحسين الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مؤكدةً أنها ستواصل عقد هذه اللقاءات المفتوحة مع جميع مكلفيها وعملائها، تعزيزًا للتواصل والتعاون مع شركاء الهيئة في جميع مجالاتها الزكوية والضريبية والجمركية؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة من الهيئة، إلى جانب دور ذلك في تعزيز مستوى الامتثال ورفع الوعي.