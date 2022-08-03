بلدية بيشة تسحب 7 مواقع استثمارية خالفت لائحة الاستثمارات العامة

وجّه رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان بسحب سبعة مواقع استثمارية خالفت لائحة الاستثمار العامة، على الرغم من مخاطبة البلدية وإنذارها للمقاولين والمؤسسات القائمة عليها عدة مرات ولكن دون جدوى.
وقال "آل جلبان": البلدية تسعى دائمًا إلى إنجاز مشاريع المحافظة واكتمال نظاميتها وفقًا للائحة الاستثمار ومواصفاتها وشروطها، مع أهمية الالتزام بالوقت المحدد دون تأخير، إلا أن بعض المؤسسات لا تلتزم باللائحة وتؤخر بعضها، مما يضطر البلدية لتطبيق النظام بحقها وسحب المشاريع.
وأضاف: رصدت البلدية من خلال المتابعة الدورية لمشاريعها القائمة مخالفة خمسة مواقع استثمارية إلى جانب عدم التزام بعض المقاولين بنسب الإنجاز والمدة الزمنية المجدولة وتوقف بعضهم عن العمل وعلى الفور قامت البلدية بسحب المشاريع.
وأردف: تتابع بلدية بيشة جميع مشاريعها متابعةً دوريةً وبشكل دقيق جدًا بناءً على لائحة الاستثمار الخاصة بالمشاريع البلدية.
وقال "آل جلبان": البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والغرامات بحق أي مشروع أو مقاول لا يلتزم بلائحة الاستثمار أو الجداول الزمنية أو نسب الإنجاز لأي مشروع من مشاريعها ومراعاة إتمامها وفق المعايير والشروط المطلوبة المنصوص عليها في العقود والتي تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة ومراكزها.
وشدد على أن البلدية تعي مهمتها الرقابية للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال زيادة أعداد المراقبين الميدانيين؛ للتأكد من التزام وتقيد المقاولين بلائحة الاستثمار وبالجدول الزمني المتفق عليه.
وأشار إلى حرص البلدية على إعطاء مهلة للمقاولين للالتزام ببنود عقود المشاريع؛ نظراً لما قد يطرأ في المشروع أثناء تنفيذه.