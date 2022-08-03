بلدية بيشة تسحب 7 مواقع استثمارية خالفت لائحة الاستثمارات العامة

وقال "آل جلبان": البلدية تسعى دائمًا إلى إنجاز مشاريع المحافظة واكتمال نظاميتها وفقًا للائحة الاستثمار ومواصفاتها وشروطها، مع أهمية الالتزام بالوقت المحدد دون تأخير، إلا أن بعض المؤسسات لا تلتزم باللائحة وتؤخر بعضها، مما يضطر البلدية لتطبيق النظام بحقها وسحب المشاريع.