"هيئة الأدب" تفتح التسجيل لدور النشر للمشاركة في معرض جدة للكتاب

ويمثل المعرض نافذة ثقافية تضم صنّاع الأدب والنشر والترجمة المحليين والدوليين؛ حيث يقدمون للقرّاء والمهتمين أحدث مؤلفاتهم وإصداراتهم الأدبية، إلى جانب ما يحتويه برنامجه الثقافي من فعاليات وأنشطة ثقافية مصاحبة، والتي تشتمل على محاضرات، وورش عمل ثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، وأمسيات شعرية، وركن مخصص للأطفال يحتوي على أركان تعليمية وتدريبية وترفيهية للأطفال؛ لتتيح بذلك تجربة ثقافية متكاملة تستهدف مختلف أطياف المجتمع.