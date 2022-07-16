أمير قطر: لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات

أعرب أمير قطر تميم بن حمد، في كلمته خلال قمة جدة للأمن والتنمية، عن قناعته بأن اجتماع اليوم ينعقد وسط تحديات أمام المجتمع الدولي لتعزيز التعاون لإيجاد حلول للقضايا العالمية، موضحًا أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات.