أمير قطر: لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات

أعرب أمير قطر تميم بن حمد، في كلمته خلال قمة جدة للأمن والتنمية، عن قناعته بأن اجتماع اليوم ينعقد وسط تحديات أمام المجتمع الدولي لتعزيز التعاون لإيجاد حلول للقضايا العالمية، موضحًا أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات.
وقال أمير قطر: "احتكام أطراف النزاعات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على الشعوب الكثير من الضحايا والمآسي".
وأضاف: "الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره.. الحرب في أوكرانيا ساهمت في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي لكوارث إنسانية".
وأردف: "نؤكد أهمية العلاقات الخليجية والعربية عمومًا مع الولايات المتحدة، وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها، وإن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري، ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره".
وتابع الأمير "تميم": "نؤكد على موقفنا الثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عمومًا مخاطر التسلح النووي.. نؤكد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقًا للقواعد الدولية".