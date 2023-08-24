فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة خارجية إندونيسيا تكثيف التنسيق الثنائي

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، على هامش حوار بريكس بلس، وبريكس إفريقيا، المنعقد في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا.
وشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات القائمة بين المملكة وإندونيسيا، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وبحث الجانبان، سبل تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.