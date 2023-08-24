فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة خارجية إندونيسيا تكثيف التنسيق الثنائي

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، على هامش حوار بريكس بلس، وبريكس إفريقيا، المنعقد في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا.