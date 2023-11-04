نادي الصقور السعودي يُكرِّم الفائزين في شوط "شاهين فرخ" بسباق الملواح

ويتواصل سباق الملواح يومَي الجمعة والسبت المقبلَين، من خلال إقامة شوطَي (جير شاهين فرخ) و(تبع جير فرخ). ويجري سباق الملواح في ميدان دعو بمسافة 200 متر، ويحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية، يبلغ مجموعها 63 ألف ريال لكل شوط؛ إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والثاني على 15 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس من كل شوط.