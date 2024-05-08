بعد انتظار 14 عاماً.. قرارٌ صادمٌ ‫يؤجّل حل ملف ازدواجية "فنيي المختبرات بالجامعات" للمرة الثانية

وأضافوا، مازلنا نرتبط بنظامٍ نرى أنه لا يصلح نهائياً أن نكون تابعين له، ألا وهو الكادر الإداري الذي طبَّق علينا معايير الإدارة في كل شيء من ناحية التطوير والتدريب، حتى الدوام والتقييم والترقية، فهو بعيدٌ كل البُعد عن مهامنا الرئيسة، وقتل تطويرنا فنياً ومهنياً لمواكبة التطور الحاصل في المعامل والمختبرات والأجهزة العلمية والبحثية، ولو صادف وحصل أحدُنا على دورة علمية تدريبية في مجالٍ يتم رفضنا في الدورات.