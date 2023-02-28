"النيابة العامة": كلُّ مسؤول يستعمل أموال الشركة أو سلطاته لتحقيق أغراض شخصية يُعاقَب بالسجن والغرامة

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كلُّ مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة، أو السلطات التي يتمتع بها، أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع، أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال".