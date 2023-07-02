"الأرصاد": أمطارٌ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر الى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.