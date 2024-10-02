مُلّاك الهجن السعوديون يواصلون التألُّق في كأس الاتحاد السعودي للهجن

وتوّج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حماد البلوي، المُلّاك الفائزين من السعودية والإمارات؛ حيث نجحت المطية "دولة" لمالكها سعد محمد المري، في تحقيق لقب الشوط الأول وكأس الاتحاد السعودي للهجن "بكار - مفتوح" بزمن بلغ 6:09.415 دقيقة، والمطية "نواف" لمالكها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز في تحقيق لقب الشوط الثاني وكأس الاتحاد السعودي للهجن "قعدان - مفتوح" بتوقيت بلغ 5:54.503 دقائق، والمطية "ريم" لمالكها نايف صلاح الحربي في تحقيق لقب الشوط الثالث وكأس الاتحاد السعودي للهجن "بكار - عام" بتوقيت بلغ 6:01.752 دقيقة، والمطية "المفرق" لمالكها الإماراتي مانع علي الشامسي، في تحقيق لقب الشوط الرابع وكأس الاتحاد السعودي للهجن "قعدان - عام" بتوقيت بلغ 5:57.457 دقيقة.