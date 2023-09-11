"تعليم الرياض" يطلق المشروع التأسيسي للتوجيه الصحي

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز صحة الطلبة للإسهام في تعزيز صحة المجتمع من خلال إكساب العامين في الشأن الصحي بالمدارس المعارف والمهارات اللازمة للتوجيه الصحي وتوثيق الشراكة بين المدرسة والأسرة لزيادة الوعي والتثقيف الصحي.