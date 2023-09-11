"تعليم الرياض" يطلق المشروع التأسيسي للتوجيه الصحي

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مشروع البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين في المدارس، والذي يستهدف المشرفين والمشرفات والموجهين الصحيين والموجهات الصحيات في المدارس.
ودشّن مساعد المدير العام للتعليم بالمنطقة للشؤون المدرسية، الدكتور محمد الحسين المشروع والذي يضم ٩٨ برنامجاً يستفيد منه ٢٩٢٧ موظفاً.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز صحة الطلبة للإسهام في تعزيز صحة المجتمع من خلال إكساب العامين في الشأن الصحي بالمدارس المعارف والمهارات اللازمة للتوجيه الصحي وتوثيق الشراكة بين المدرسة والأسرة لزيادة الوعي والتثقيف الصحي.
وأشار الثميري إلى أن المشروع يشتمل على العديد من البرامج التدريبية التي تمكن الموجه الصحي من معرفة المشكلات الصحية الشائعة بين الطلبة وإجراءات التعامل معها.
وبيّن أن البرنامج يركز على أهمية تعزيز النشاط البدني للطلاب والطالبات وأثره على الصحة العامة والتوازن في تناول الطعام والتركيز على الأغذية الصحية.