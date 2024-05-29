ذبول فطري مستوطن بالتربة.. "الإرشاد الزراعي" يكشف عن أسباب اصفرار نبات الطماطم

وتابع الخبراء، أن طرق المكافحة تتضمن الري المعتدل والتسميد بسماد متوازن يحتوي على العناصر الصغرى، وإضافة أحماض أمينية وحمض الهيوميك لتحسين صحة النبات، والري المنتظم لأن النباتات المصابة تعاني العطش.