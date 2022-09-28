"الوطني للأرصاد" يختتم ورشة عمل أخطار التغير المناخي بجامعة "كاوست"





وأوضحت الدكتورة موضي العتيبي، من جامعة الأميرة نورة، أن التغير المناخي قد يهدّد الأمن الغذائي من خلال التأثير على المحاصيل الغذائية والأعلاف الحيوانية والنباتية، فيما لفتت حليمة الحكمي من وزارة التعليم إلى أن المخاطر المناخية تلقي بظلالها على العملية التعليمية من خلال تأثيرات بعيدة وأخرى قريبة المدى، مشيرة إلى ضرورة تضمين مواضيع المشكلات المناخية المختلفة في المناهج التعليمية.