إمام المسجد النبوي: كلما ازداد إيمان العبد وتعلقه بربه.. ازداد حرصه على الدعاء

وقال: دين الله الذي ارتضاه للخليقة كلها أولها وآخرها هو الإسلام جاء به النبيون جميعًا وحمل لواءه الرسل كلهم قال تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)، وهو إخلاص الوجه لله وحدة والتسليم له ربًا مالكًا متصرفًا وإلهًا معبودًا وحده دون سواه, وهو الحنفية ملة نبينا إبراهيم (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).