مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة فتى كويتي مع "الجنف" وميلان الحوض

وقال د. خليفة أن المريض قدم إلى المستشفى من الكويت وهو يشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري ومن تحدب وميلان شديد للحوض ، أدى إلى صعوبة كبيرة للعناية به ومعاناة في الجلوس المستقيم، ، أدت هذه الأعراض إلى تغيير نمط حياته وتقييد حركته، وفور وصوله إلى المستشفى أجريت له التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بينت إصابته بحالة انحراف "جنف" فوق الـ"60" درجة وميلان بالورك، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وبعد اتخاذ التدابير المناسبة لمثل هذه الجراحات المعقدة، أخضع لعملية جراحية، استمرت زهاء الـ"6" ساعات، وتم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "26 من البراغي المعدنية وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية التي استمرت 6 ساعات، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى ولله الحمد، في انجاحها.