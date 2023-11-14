مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة فتى كويتي مع "الجنف" وميلان الحوض

بفضل من الله – نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم في إنهاء معاناة "فتى كويتي عمره 15 عاماً"، مع انحراف في العمود الفقري "جنف"، وميلان في الورك، الأمر الذي سبب الكثير من المشاكل للمريض ، حيث حد من قدرته على والجلوس والاستلقاء على الظهر وممارسة حياته بصورة طبيعية، وتمكن فريق طبي متخصص ترأسه د. صلاح الدين الخليفة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، ود.هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب، من تقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات وتثبيت الحوض والوركين بمسامير وتقنية خاصة.
وقال د. خليفة أن المريض قدم إلى المستشفى من الكويت وهو يشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري ومن تحدب وميلان شديد للحوض ، أدى إلى صعوبة كبيرة للعناية به ومعاناة في الجلوس المستقيم، ، أدت هذه الأعراض إلى تغيير نمط حياته وتقييد حركته، وفور وصوله إلى المستشفى أجريت له التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بينت إصابته بحالة انحراف "جنف" فوق الـ"60" درجة وميلان بالورك، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وبعد اتخاذ التدابير المناسبة لمثل هذه الجراحات المعقدة، أخضع لعملية جراحية، استمرت زهاء الـ"6" ساعات، وتم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "26 من البراغي المعدنية وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية التي استمرت 6 ساعات، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى ولله الحمد، في انجاحها.
وأضاف د.الخليفة أن المريض بقى منوماً قيد العناية الطبية الحثيثة بالمستشفى لعدة أيام ، تحسنت خلالها حالته الصحية باضطراد، وتحسن وضع الجلوس واستقامة الظهر، وأيضاً قدرته على الاستلقاء والنوم على ظهره، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف ، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة الى مركز التأهيل الطبي، وأوضح أنه غادر المستشفى بحالة صحية جيدة ليستكمل برنامجه للعلاج التأهيلي.
الجدير بالذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية ومجهزٌ بأحدث الأجهزة والتقنيات وأكثرها أماناً وفعالية، ويقدم خدمات علاجية متكاملة وبأعلى المعايير، في مختلف تخصصات المخ والأعصاب والعمود الفقري.