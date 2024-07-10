بدء إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة المكرّمة لموسم حج 1446

وأوضحت "الأمانة" أن ذلك يأتي من خلال حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على دقة وسرعة استخراج تصاريح الاسكان للمواطنين الراغبين في تأجير مساكنهم، مشيرةً الى أن استقبال الطلبات يتم عن طريق المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من الأمانة، حيث سيتم استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب المقبل، في حين أن آخر موعدٍ لإصدار التصاريح سيكون في نهاية شهر شعبان.