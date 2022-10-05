مُفتيا كافايا وشكودرا بألبانيا ينوّهان بما تقدمه المملكة للإسلام والمسلمين

من جانبه، عبّر مفتي مقاطعة شكودرا الشيخ محمد سوتاري عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مقدمًا شكره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وشعبها الكريم على ما تفضلوا به علينا من هذه الزيارة وغيرها من الزيارات التعريفية لأئمة الحرم المكي الشريف، والتي تُجسّد عنوانًا للمحبة والتواصل والقواسم المشتركة بين البلدين والشعبين وبين المؤسسات الدينية، داعيًا الله عز وجل أن يقوي هذه الروابط الطيبة بين البلدين وأن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها واستقرارها.