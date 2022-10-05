مُفتيا كافايا وشكودرا بألبانيا ينوّهان بما تقدمه المملكة للإسلام والمسلمين

عبّر مفتيا مدينة كافايا ومقاطعة شكودرا بجمهورية ألبانيا عن مشاعرهما الصادقة تجاه ما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك في تصريحات لهما بمناسبة زيارة إمام الحرم المكي الشريف الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، الذي يزور جمهورية ألبانيا حاليًا ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، في جمهوريات ألبانيا وكوسوفا.
فبداية نوّه مفتي مدينة كافايا الشيخ بشنك لتشيني بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة وخارجها، معربًا عن شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وللرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ولرئاسة المشيخة الإسلامية الألبانية، وسفارة المملكة والملحق الديني في منطقة البلقان؛ على تنظيمهم لهذه الزيارة الطيبة، والتي سيكون لها أثر بالغ في نفوس المسلمين في جمهورية ألبانيا.
من جانبه، عبّر مفتي مقاطعة شكودرا الشيخ محمد سوتاري عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مقدمًا شكره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وشعبها الكريم على ما تفضلوا به علينا من هذه الزيارة وغيرها من الزيارات التعريفية لأئمة الحرم المكي الشريف، والتي تُجسّد عنوانًا للمحبة والتواصل والقواسم المشتركة بين البلدين والشعبين وبين المؤسسات الدينية، داعيًا الله عز وجل أن يقوي هذه الروابط الطيبة بين البلدين وأن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها واستقرارها.