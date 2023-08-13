مروّجو المواد المخدّرة في قبضة رجال الأمن.. فيديو يرصد القبض على المتورّطين

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية و4 مواطنين قاموا باتخاذ شقة سكنية وكراً لهم لترويج 7500 قرص من مادة الإمفيتامين المخدّر، و10 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدّر، وضبطت بحوزتهم 4 أسلحة نارية وذخيرة حية.