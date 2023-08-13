مروّجو المواد المخدّرة في قبضة رجال الأمن.. فيديو يرصد القبض على المتورّطين

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية و4 مواطنين قاموا باتخاذ شقة سكنية وكراً لهم لترويج 7500 قرص من مادة الإمفيتامين المخدّر، و10 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدّر، وضبطت بحوزتهم 4 أسلحة نارية وذخيرة حية.
وأوضح حساب الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس" تحت عنوان "تمّ القبض"، أنه في حائل تمّ القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر وضُبط بحوزته مبلغ مالي.
وفي القريات، تم القبض على 3 مواطنين قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر وضُبطت بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي، كما تمّ القبض في جدة على مواطنَيْن قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي.
وتمكنت شرطة الرياض من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية قام بترويج 5 كجم من مادة الحشيش المخدّر، ضبطت داخل مركبة يقودها.
وفي القصيم، تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا باتخاذ استراحة وكراً لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن وضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية.
وألقت شرطة بيش، القبض على مواطن قام بترويج مادة الميثامفيتامين "الشبو"، وضُبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وفي جدة، تمّ القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.