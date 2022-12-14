شركة iot squared توقع مذكرة تفاهم مع شركة روكويل اوتوميشن السعودية لتعزيز منظومة الثورة الصناعية 4.0

وقعت iot squared، الشركة السعودية المزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء المملوكة ما بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة stc، مذكرة تفاهم مع روكويل اوتوميشن، الشركة العالمية المتخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات إنترنت الأشياء والمساهمة في تعزيز منظومة الثورة الصناعية 4.0.
ومثل شركة iot squared في التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس عثمان الدهش، فيما مثل شركة روكويل اوتوميشن سيباستيان غراو، نائب الرئيس الإقليمي - الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وذلك في مقر شركة iot squared ، وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على وضع أطر التعاون في مجالات عدة تشمل المساهمة في إثراء منظومة الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة أوجه التعاون فيما يتعلق بفرص العمل الماثلة في الصناعة بطورها الرابع، وكذلك تطوير الحلول الخاصة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وإنشاء مصانع ذكية.
وبهذه المناسبة قال المهندس عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لشركة "iot squared": "تهدف هذه الاتفاقية مع روكويل اوتوميشن السعودية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الصناعة بما يتماشى مع رؤية المملكة، وذلك من خلال دعم تطبيقات إنترنت الأشياء التي تعزز الكفاءة التشغيلية للمصانع، وبالتالي رفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، وترسيخ مكانة المملكة على الخارطة العالمية للثورة الصناعية الرابعة".
ومن جانبه، علق السيد حسين الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة روكويل اوتوميشن السعودية قائلاً: "إن التعاون الاستراتيجي بين شركة روكويل أتوميشن وiot squared يساهم في إرساء الأسس المتينة لعلاقة طويلة المدى بين الطرفين. نحن نلتزم بدعم جميع عملائنا وشركائنا الاستراتيجيين في السعودية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة الصناعة بطورها الرابع، ونفخر بأن تكون شركة روكويل اوتوميشن شريكًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
الجدير بالذكر أن شركة iot squared، أنشئت بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودية ومجموعة stc لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة، وتهدف إلى تجهيز القطاع المستهدف لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة من خلال تمكين التقنيات المستقلة والتوأم الرقمي وأجهزة الاستشعار وغيرها من التقنيات المتقدمة الخاصة بالمجال.