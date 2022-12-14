شركة iot squared توقع مذكرة تفاهم مع شركة روكويل اوتوميشن السعودية لتعزيز منظومة الثورة الصناعية 4.0

وبهذه المناسبة قال المهندس عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لشركة "iot squared": "تهدف هذه الاتفاقية مع روكويل اوتوميشن السعودية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الصناعة بما يتماشى مع رؤية المملكة، وذلك من خلال دعم تطبيقات إنترنت الأشياء التي تعزز الكفاءة التشغيلية للمصانع، وبالتالي رفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، وترسيخ مكانة المملكة على الخارطة العالمية للثورة الصناعية الرابعة".