نجران.. إزالة أكثر من 2000 طن من النفايات خلال أسبوع

وأوضح وكيل الخدمات بأمانة المنطقة المهندس منصور همام، أنه جرى تنظيف 1781 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ536018 مترًا طوليًّا للطرق، وتنظيف 1254 مترًا طوليًّا للأرصفة، وكنس يدوي لـ51823 مترًا طوليًّا، ورفع 3958 م3 من النفايات ذات الحجم الكبير، ورفع 1680 م3 من مخلفات البناء، و279 م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3941 مترًا طوليًّا من الحشائش، ورفع 23 حيوانًا نافقًا.