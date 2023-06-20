نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة تحجب الرؤية في 5 مناطق اليوم
تشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض إداريًّا؛ وذلك نتيجة استمرار تموضع مرتفع جوي سطحي شمال شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري على جنوب شرقها، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على غرب منطقة تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة؛ بما فيها جدة ومكة المكرمة، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار؛ لا سيما في المناطق المكشوفة، كما يكون البحر الأحمر متوسطًا إلى مائج، ويبلغ أقصى ارتفاع له قرابة المترين.
وتكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، ويكون الطقس غالبًا مشمسًا في أغلب المناطق؛ بينما تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة في المناطق الجنوبية، ويُحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، والمرتفعات الجنوبية من مكة المكرمة.