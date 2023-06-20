نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة تحجب الرؤية في 5 مناطق اليوم

وتكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، ويكون الطقس غالبًا مشمسًا في أغلب المناطق؛ بينما تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة في المناطق الجنوبية، ويُحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، والمرتفعات الجنوبية من مكة المكرمة.