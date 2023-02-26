بعد ربع قرن من الفِراق.. نظام التأشيرة الجديد يجمع مُعلمًا سودانيًّا بطلابه في "رجال ألمع"

وتفصيلاً، قال عوض الكريم بن أحمد حسين لـ"سبق": أتيت من السودان إلى السعودية، وتحديدًا محافظة رجال ألمع، مُعلمًا عام 1405، ومكثت بها خمسة عشر عامًا، وغادرتها عام 1420؛ لأعود إليها مجددًا بعد 24 عامًا لأداء العمرة، والحمد لله أتممتها، واستفدت من نظام التأشيرة الجديد الذي يتيح للزائر زيارة أماكن أخرى في السعودية (وطننا الثاني)، ووجدتها فرصة ذهبية لزيارة محافظة رجال ألمع، التي كنت أعمل فيها مدرسًا زهاء خمس عشرة سنة، وعشت بها أجمل سنوات العمر؛ لأن سكانها يمتازون بالود والكرم العربي الأصيل. وقد انتهت فترة عملي سنة 1420ه‍، أي قبل ما يقارب ربع قرن، وها أنا أعود لأجد طلابي قد أصبحوا مدرسين وأطباء ومهندسين، يُشار إليهم بالبنان؛ فشعرتُ عندها بالفخر والسعادة؛ لأنني شاركت بجهدي المتواضع في بناء جيل كامل من أبناء ألمع الأوفياء، الذين احتفوا بي، وأكرموا وفادتي، وكانت مشاعرهم وعواطفهم وضيئة، غمرت كل جوانحي، وأحسستُ بأنني أتمتع بفيضان من الأحاسيس الإنسانية التي تُشعرك بأنك جزءٌ من كيان كبير ورائع.