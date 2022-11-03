وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتوج مجموعة stc وشركاتها التابعة بـ 4 جوائز

حصدت مجموعة stc وشركاتها التابعة Channels by stc و solutions by stc 4 جوائز في مسارات "التوطين" و"بيئة العمل" من جائزة العمل في نسختها الثانية بعد منافسة مع 10 الآف منشأة من منشآت القطاع الخاص.
وسلم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي جوائز للفائزين حيث تسلم الجائزة نيابة عن المجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجموعة stc المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل فيما تسلم الرئيس التنفيذي المهندس فيصل العتيق لشركة Channels by stc ، وتسلم جائزة solutions by stc رئيس قطاع الاستراتيجية المهندس معتز الضراب.
وحققت stc جائزة بيئة العمل الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمنشآت الكبيرة والعملاقة كما فازت stc في مسار التوطين لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحصدت شركة channels by stc جائزة مسار التوطين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وفازت شركة solutions by stc بجائزة مسار بيئة العمل المميزة للمنشآت الكبيرة والعملاقة.
ويمثل تحقيق هذه الجوائز نظير تميز المجموعة في توطين الوظائف حيث بلغت نسبة التوطين من السعوديين والسعوديات أكثر من 92% إضافة إلى العديد من المبادرات التي عملت عليها المجموعة والتي تهدف إلى تحسين وتطوير بيئة العمل، بحيث تكون بيئة مرنة وجاذبة للمواهب، وتهتم بالتوازن العملي والحياتي للموظف. وتكون ملائمة ومراعية لجميع احتياجات الموظفين بفئاتهم في ظل كافة الظروف.مما يعكس نجاح استراتيجية المجموعة ككمكن رقمي ووطني رائد يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن جائزة العمل كمبادرة من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديراً لجهود المنشآت المتميزة في القطاع الخاص على دورها في رفع نسب التوطين، والامتثال لمعايير بيئة عمل مبتكرة وجاذبة، والاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.