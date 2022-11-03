وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتوج مجموعة stc وشركاتها التابعة بـ 4 جوائز

ويمثل تحقيق هذه الجوائز نظير تميز المجموعة في توطين الوظائف حيث بلغت نسبة التوطين من السعوديين والسعوديات أكثر من 92% إضافة إلى العديد من المبادرات التي عملت عليها المجموعة والتي تهدف إلى تحسين وتطوير بيئة العمل، بحيث تكون بيئة مرنة وجاذبة للمواهب، وتهتم بالتوازن العملي والحياتي للموظف. وتكون ملائمة ومراعية لجميع احتياجات الموظفين بفئاتهم في ظل كافة الظروف.مما يعكس نجاح استراتيجية المجموعة ككمكن رقمي ووطني رائد يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.