أمير المدينة المنورة يزور معرض التعلّم وجودة الحياة في ينبع الصناعية

ويشارك في المعرض المنظم ضمن فعاليات الملتقى الإقليمي الأول لمدن التعلم العربية، 24 جناحًا مشاركًا بمشاركة عدد من الجهات التي تشرف عليها الهيئة الملكية بينبع، بالإضافة إلى إدارة تعليم محافظة ينبع، وشركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة، وشركة "سامرف" إحدى الشركات الرائدة في مدينة ينبع الصناعية.