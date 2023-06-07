"بيئة الطائف" تضبط أكثر من 1800 عبوة أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر

ضبط مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف -بمشاركة الجهات المعنية- أكثر من 1800 عبوة من الأدوية البيطرية المغشوشة وغير المرخصة ومجهولة المصدر وغير الصالحة، بمنشآت بيطرية ومبنى شعبيًّا شمال الطائف.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي في بيان ورد لـ"سبق"؛ أن الضبطيات جاءت خلال حملة تفتيشية مشتركة نفّذها مكتب الوزارة بالطائف، بمشاركة هيئة الغذاء والدواء، والمحافظة، والشرطة، والدفاع المدني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة استهدفت مجموعة منشآت بيطرية بالقرشيات شمال المحافظة.
وأضاف "القاضي" أنه نتج عن الحملة المشددة رصد مخالفات متعددة وضبط كميات متنوعة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بعدد إجمالي يزيد على 1800 عبوة في مستودعات غير مرخصة تابعة للمحلات المخالفة؛ فيما طالت الحملة مبنى شعبيًّا بالقرشيات وُجد به كميات كبيرة من الأدوية البيطرية في ظروف تخزين سيئة.
وأكد "القاضي" أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل مكثف على المنشآت البيطرية بمحافظة الطائف؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها، ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات؛ مشيدًا بما تشكله الحملات الرقابية من دور هام للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 939، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال تطبيق الوزارة "نما".