"بيئة الطائف" تضبط أكثر من 1800 عبوة أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر

وأضاف "القاضي" أنه نتج عن الحملة المشددة رصد مخالفات متعددة وضبط كميات متنوعة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بعدد إجمالي يزيد على 1800 عبوة في مستودعات غير مرخصة تابعة للمحلات المخالفة؛ فيما طالت الحملة مبنى شعبيًّا بالقرشيات وُجد به كميات كبيرة من الأدوية البيطرية في ظروف تخزين سيئة.