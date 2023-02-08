بعد زلزال تركيا وسوريا.. "السليمان": لهذا السبب تتوحّد مشاعر الناس في المآسي والكوارث

وينهي "السليمان" مؤكدًا: "في الحقيقة لا يحتاج الإنسان إلى الكوارث والمآسي البشرية كي يتذكر أن كل البشر ينتمون لأصل واحد، هو يحتاج وحسب أن يتواضع قليلًا لقبول الآخرين، وأن يزيل الحواجز التي يبنيها داخله قبل أن يصنعها زعماء السياسة أو قادة الحروب أو رجال الدين!".