بعد زلزال تركيا وسوريا.. "السليمان": لهذا السبب تتوحّد مشاعر الناس في المآسي والكوارث

تعليقًا على توحّد مشاعر الناس عند وقوع الكوارث، يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الإنسان لا يحتاج إلى الكوارث والمآسي البشرية كي يتذكر أن كل البشر ينتمون لأصل واحد، هو يحتاج فقط أن يتواضع قليلًا لقبول الآخرين، وأن يزيل الحواجز التي يبنيها داخله.
وفي مقاله "لماذا تتوحد المشاعر في المآسي؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "توحدت مشاعر سكان العالم حول مأساة الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، وذهب ضحيته آلاف البشر رحمهم الله، فالعواطف الإنسانية تبرز بصورتها النقية في مثل هذه المواقف، متخطية الحواجز العرقية والدينية والسياسية والجغرافية!".
ويعلّق "السليمان" قائلًا: "في مثل هذه الأحداث المأساوية تختفي الفوارق، ويتذكر الناس أنهم من نفس النوع، لكن ذاكرة البشر قصيرة وسرعان ما يستعيدون فوارق الجغرافيا والعرق والدين والسياسة، تتلاشى العواطف بنفس سرعة تكونها، وتعود مشاعر الاختلاف بنفس سرعة ذهابها!".
ويضيف الكاتب: "غالبًا يُتهم السياسيون بأنهم يقومون بمهمة تشكيل الوعي المجتمعي في صناعة الحدود والفواصل الجغرافية والعرقية، وتتجذر هذه الحدود مع الزمن لتصبح أسوارًا عالية، ولعل الإنسان بطبيعته يميل للانصهار مع هذه الفواصل، فنجده يصنعها مع المكونات الإنسانية الأخرى على الدولة والمنطقة والمدينة والقرية والحي وحتى العشيرة التي ينتمي إليها، فهي فواصل ممتدة بكل الاتجاهات تصنع التقاطعات وتؤسس الفروقات!".
وينهي "السليمان" مؤكدًا: "في الحقيقة لا يحتاج الإنسان إلى الكوارث والمآسي البشرية كي يتذكر أن كل البشر ينتمون لأصل واحد، هو يحتاج وحسب أن يتواضع قليلًا لقبول الآخرين، وأن يزيل الحواجز التي يبنيها داخله قبل أن يصنعها زعماء السياسة أو قادة الحروب أو رجال الدين!".