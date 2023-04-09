اختصاصي نفسي لـ"سبق": الصحة محور مهم ضمن مخرجات جودة الحياة

أكد اختصاصي التوجيه والإرشاد النفسي، الدكتور فواز كاسب، في تصريح خاص بـ"سبق"، أن الصحة من المحاور المهمة ضمن مخرجات تحقيق جودة الحياة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لدينا المهارات الفكرية والعقلية للتعامل مع جميع ضغوط الحياة المجتمعية والمالية والأسرية والعملية، وتحقيق السعادة والجودة في الحياة، سواء في العمل أو الأماكن العامة أو في الأسرة.