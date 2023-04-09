اختصاصي نفسي لـ"سبق": الصحة محور مهم ضمن مخرجات جودة الحياة

أكد اختصاصي التوجيه والإرشاد النفسي، الدكتور فواز كاسب، في تصريح خاص بـ"سبق"، أن الصحة من المحاور المهمة ضمن مخرجات تحقيق جودة الحياة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لدينا المهارات الفكرية والعقلية للتعامل مع جميع ضغوط الحياة المجتمعية والمالية والأسرية والعملية، وتحقيق السعادة والجودة في الحياة، سواء في العمل أو الأماكن العامة أو في الأسرة.
وأضاف: يجب أن يكون لدينا الخبرة لتربية أبنائنا على موضوع المهارات النفسية والعقلية للتكيف مع التغيرات السريعة. وهذا بدون شك يحقق الصحة النفسية.
وأشار إلى أن ممارسة الرياضة تعكس مستوى الوعي الصحي والثقافي لدى الشعب السعودي، وهو ما يتماشى مع مؤشرات وزارة الرياضة في ٢٠٣٠ بأن يكون هناك ٤٠٪ من سكان السعودية يمارسون الرياضة.
وقال: السعودية لديها من المتطلبات التي تحقق جودة الحياة في جميع محافظات السعودية، من أجواء الابتعاد عن التلوث، ووجود المياه والغذاء الصحي.
وأكد أن السعودية من خلال رؤيتها ٢٠٣٠ تصب في موضوع التنمية المستدامة، التي تحوي ١٧ هدفًا للأمم المتحدة، ورقم ثلاثة منها هو تحقيق الصحة العامة لجميع المواطنين والمجتمعات الإنسانية، ولها مؤشرات عدة، منها انخفاض عدد وفيات الأمهات والمواليد، والحد من الأمراض والفيروسات، وتشجيع مراكز الأبحاث لتحقيق الوقاية ومكافحة الأمراض، ومنع انتشار المخدرات والتبغ والسموم.